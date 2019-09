Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Бывшие музыканты The Beatles Пол Маккартни и Ринго Старр исполнят песню, написанную Джоном Ленноном в последний год его жизни. Музыкальному произведению уже предрекают огромную популярность.

Леннон написал композицию Grow Old With Me («Взрослей со мной») во время подготовки к выпуску альбома Double Fantasy. Это произошло незадолго до того, как музыкант был убит в декабре 1980...