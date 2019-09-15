https://static.news.ru/photo/a9bc761e-d75b-11e9-9ccd-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Продюсер Иосиф Пригожин поддержал инициативу Минкульта ввести в школах уроки, на которых будут изучаться творчество The Beatles и Nirvana. Он считает, что хиты Кобейна и ливерпульской четвёрки куда лучше «маргинальной тошниловки».

Пригожин предложил не акцентироваться на том, что The Beatles — группа иностранная, так как это уже классика, как и Nirvana. И в данном случае совершенно неважно, в какой стране жили исполнители — их будут слушать столетиями во всём мире, сказал продюсер в эфире «Говорит Москва» .

Пригожин отметил, что Пол Маккартни 16 лет назад приезжал в Москву и на его концерт ходил сам президент Владимир Путин. Так что для школьников изучение творчества обеих групп может стать хорошим примером.

Ранее News.ru сообщал, что произведения известных зарубежных и отечественных музыкантов, художников, скульпторов, режиссёров включили в культурный норматив российских школьников в рамках стартовавшего в некоторых регионах страны пилотного проекта.