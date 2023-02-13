Представитель Рианны ответил на слухи о втором ребенке Представитель Рианны подтвердил, что певица ждет второго ребенка

Фото: Baptiste Autissier via imago-images.de/Global Look Press

Певица Рианна

34-летняя американская певица Рианна ждет еще одного ребенка, заявил в беседе с Hollywood Reporter ее представитель. Ранее на одном из выступлений певица намекнула на свою возможную беременность, что стало объектом бурного обсуждения в Сети.

Также фанаты во время выступления Рианны обратили внимание на то, что у женщины увеличился живот. Этот ребенок будет вторым для певицы — сейчас она воспитывает девятимесячного мальчика с хип-хоп исполнителем A$AP Rocky. Как призналась сама Рианна, именно беременность подвигла ее на выступление на Суперкубке по американскому футболу.

Когда ты становишься мамой, просто происходит что-то такое, что ты чувствуешь, что можешь покорить мир — ты можешь все. А Суперкубок — одна из самых больших сцен в мире, так что, как бы страшно это ни было, есть что-то волнующее во всем этом вызове. Мне важно, чтобы мой сын это увидел, — сказала Рианна.

Ранее американская певица Билли Айлиш во время выступления на фестивале «Гластонбери» со сцены раскритиковала решение Верховного суда США о прекращении конституционного права на прерывание беременности. По ее словам, 24 июня 2022 года стало «очень темным днем» для женщин всей страны.