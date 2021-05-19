Представитель Исландии на Евровидении заразился COVID-19

https://static.news.ru/photo/303aeefe-b8a7-11eb-beea-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один из участников международного музыкального конкурса «Евровидение» заразился коронавирусом. Тест на COVID-19 оказался положительным у представителя Исландии, сообщили в пресс-службе мероприятия.

19 мая член исландской группы Daði og Gagnamagnið также дал положительный результат на COVID-19, — говорится в сообщении.

Имя заболевшего не уточняется. В этом году Исландию представляла группа Gagnamagni. Её лидером является молодой певец и музыкант Дади Фрейр Петурссон.

Участники исландской группы приняли решение отказаться от участия в живых концертах Евровидения в этом году, так как они хотят выступать только вместе, как группа. Их песня примет участие в конкурсе — зрителям покажут репетицию, записанную на сцене 13 мая.

Согласно правилам проведения конкурса этот участник должен находиться в изоляции. Кроме того, остальные члены исландской делегации должны пройти ПЦР-тестирование и соблюдать карантин до получения результатов.

Ранее певица Манижа рассказала, что участники музыкального конкурса «Евровидение» не могут контактировать друг с другом, традиционные вечеринки отменили на фоне пандемии COVID-19, поэтому шоу похоже на санаторий. Она добавила, что сейчас находится «в состоянии спокойствия», со своей командой «много занимается спортом», смотрит фильмы и общается.