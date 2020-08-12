Поклонники удивлены молчанием Сергея Михалка о протестах в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/54296274-dc3d-11ea-b008-fa163e074e61_660.jpg Сергей Михалок Фото: sergey.mikhalok/instagram.com

Белорусский музыкант Сергей Михалок, наиболее известный как лидер распавшейся группы «Ляпис Трубецкой», стал объектом критики со стороны своих поклонников. По их мнению, три последних дня, в течение которых идут протесты на его родине, певец как будто бы не замечает их, публикуя в Instagram «посты ни о чём».

Михалок в 2014 году в разгар событий на Майдане в Киеве выпустил хит «Воины света», который стал чуть ли не гимном оппозиции. Сейчас же музыкант отключил комментарии в своём аккаунте в Instagram. Поклонники пишут Михалку под старыми постами и под его видеороликами на YouTube-канале.

Многие возмущены позицией 48-летнего музыканта: «Эй! „Воин света“! Ты где спрятался? Твоя страна горит. Как никогда нужны твои песни», «Серёжа, ты ослеп и оглох?», «Сдулся Михалок. А я так в тебя верил! Ни одного слова о Родине!», «Революционер фигов», «Сейчас начинаются непонятки в твоей родной стране — ты молчишь... Что не так в тебе?», «Был на вашем концерте Brutto в 2015 году в Киеве, очень запомнилась атмосфера под композицию „Воины света“, верю, что вы не останетесь безучастны...», «Вы не можете сейчас уйти в сторону. Потому что вы рождены для того, чтобы вести за собой и вдохновлять», «Михалок, ты всем нужен!»

Ранее NEWS.ru сообщал, что белорусский певец Макс Корж отредактировал свой пост в Instagram, в котором призывает протестующих отказаться от акций в Белоруссии. Он отметил, что имеет в виду только один день. До этого Корж обратился к своим соотечественникам-белорусам, участвующим в манифестациях, с призывом требовать «от своих лидеров других решений» и прекратить протестную активность. Он заявил, что дальнейшие действия протестующих не будут «работать в плюс».