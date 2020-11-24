Пианиста Даниила Трифонова номинировали на премию «Грэмми»

Российский пианист Даниил Трифонов номинирован на музыкальную премию «Грэмми» в категории «Лучшее соло-исполнение классической музыки». В 2017 году музыкант уже завоёвывал «Грэмми» в этой же категории.
Трифонов номинирован за альбом Destination Rechmaninov: Arrival. Как
Церемония вручения премии Национальной академии искусства и науки звукозаписи США «Грэмми» проходит ежегодно. Жюри определяет победителей в 84 категориях. 31 января 2021 года состоится 63-я по счёту церемония.
Как писал NEWS.ru, альбом La Vida Cosmopolita российского поп-исполнителя Леонида Агутина вошёл в лонг-лист «Грэмми» в пяти номинациях. Для российского артиста это стало первое выдвижение на «Грэмми».