Пианиста Даниила Трифонова номинировали на премию «Грэмми»

https://static.news.ru/photo/f403f15a-2e82-11eb-99a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/GRAMMYawards

Российский пианист Даниил Трифонов номинирован на музыкальную премию «Грэмми» в категории «Лучшее соло-исполнение классической музыки». В 2017 году музыкант уже завоёвывал «Грэмми» в этой же категории.

Трифонов номинирован за альбом Destination Rechmaninov: Arrival. Как сообщают организаторы премии, его конкурентами станут пианист российского происхождения, представляющий Германию, Игорь Левит с альбомом Beethoven — Complete Piano Sonatas, исполнитель из США Кирилл Герштейн (также российского происхождения) с альбомом Adès: Concerto for Piano and Orchestra, а также итальянец Августин Хейделик.

Церемония вручения премии Национальной академии искусства и науки звукозаписи США «Грэмми» проходит ежегодно. Жюри определяет победителей в 84 категориях. 31 января 2021 года состоится 63-я по счёту церемония.

Как писал NEWS.ru, альбом La Vida Cosmopolita российского поп-исполнителя Леонида Агутина вошёл в лонг-лист «Грэмми» в пяти номинациях. Для российского артиста это стало первое выдвижение на «Грэмми».