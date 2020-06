Певица Хибла Герзмава переболела коронавирусом

Фото: hiblagerzmava.official/facebook.com

Российская группа Little Big не стала комментировать обвинения в плагиате песен американского коллектива The Black Eyed Peas. Ранее пользовательница Сети нашла сходства в трёх композициях.

Блогер из TikTok опубликовала видео, на котором показала, что песня Uno похожа на My Humps, получившую «Грэмми», Go Bananas имеет общее с Rock That Body, а I'm OK звучит как...