Певица Хибла Герзмава переболела коронавирусом

https://static.news.ru/photo/7f35059c-afc7-11ea-aa03-fa163e074e61_660.jpg Хибла Герзмава Фото: hiblagerzmava.official/facebook.com

Российская оперная певица абхазского происхождения Хибла Герзмава переболела коронавирусом. Она перенесла болезнь дома.

Герзмава рассказала в Facebook, что безвылазно сидела дома в изоляции с 13 марта и соблюдала все меры предосторожности. Она заявила, что в середине мая почувствовала слабость, и у неё поднялась температура, а на следующий день она потеряла обоняние.

Самое страшное было впереди! Мучительные и самые трудные 10 дней борьбы, когда разрывает от боли в клочья твоё тело, жилы, голову. Болела даже кожа, была высокая температура! Горели глаза, полностью отсутствовали вкус и запах, — написала артистка.

Позже врачи диагностировали лёгкую форму двусторонней пневмонии. Певица подчеркнула, что больше всего переживала за состояние лёгких.

Как писал NEWS.ru, российская джазовая певица Лариса Сазонова умерла от осложнений, вызванных коронавирусом. Ей было 57 лет.