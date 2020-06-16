Певица Хибла Герзмава переболела коронавирусом

Российская оперная певица абхазского происхождения Хибла Герзмава переболела коронавирусом. Она перенесла болезнь дома.
Герзмава
Самое страшное было впереди! Мучительные и самые трудные 10 дней борьбы, когда разрывает от боли в клочья твоё тело, жилы, голову. Болела даже кожа, была высокая температура! Горели глаза, полностью отсутствовали вкус и запах, — написала артистка.
Позже врачи диагностировали лёгкую форму двусторонней пневмонии. Певица подчеркнула, что больше всего переживала за состояние лёгких.
Как писал NEWS.ru, российская джазовая певица Лариса Сазонова умерла от осложнений, вызванных коронавирусом. Ей было 57 лет.
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