Певица Charli XCX заявила, что запишет новый альбом в самоизоляции

Британка Шарлотта Эйтчисон, известная как певица Charli XCX, заявила, что работает над новым альбом во время изоляции из-за пандемии коронавируса. Она сообщила, что новая музыка выйдет 15 мая.
Рабочее название пластинки — How I’m Feeling Now. Запись альбома будет вестись с нуля.
Я собираюсь держать процесс работы над альбомом полностью открытым, и каждый желающий сможет за этим понаблюдать. Я буду выкладывать демо- и а капелла-версии треков и переписки с каждым, кто принимает участие в записи, — заявила артистка в Instagram.
Как писал NEWS.ru, участники британской группы Bring Me The Horizon решили не отменять планы на запись нового альбома из-за карантина, введённого в связи с пандемией коронавируса. Музыканты начали записывать новые песни, находясь в одном доме на самоизоляции.
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