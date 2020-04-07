Певица Charli XCX заявила, что запишет новый альбом в самоизоляции

Фото: Roland Owsnitzki via www.imago-i/www.imago-images.de/Global Look Press

Российская группа «Несчастный случай» записала песню «Мир во время чумы», на которую выпустила клип. Музыканты работали над ней из дома, находясь в изоляции из-за пандемии коронавируса.

Клип артисты также сняли сидя по домам. Видеоряд напоминает групповой видеочат в режиме онлайн. Вчера лишь ты был на Москве ресторатором. Товарищ, запасся ли ты респиратором? — говорится в тексте...