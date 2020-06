Певец The Weeknd пожертвовал $500 тысяч на защиту прав афроамериканцев

Он опубликовал в Instagram скриншоты трёх чеков по $100 тысяч и один на $200 тысяч вперемешку с логотипами организаций и снимками с протестов, которые начались в конце мая после того, как в штате Миннесота был убит афроамериканец Джордж Флойд во время полицейского задержания.

Кроме того, The Weeknd призвал крупные стриминговые и музыкальные мейджор-лейблы сделать свой взнос.