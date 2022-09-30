Песня Лагучева «Горячая, гремучая» покорила хит-парады: новинки «VK Музыки» Главными премьерами недели стали синглы Mary Gu, Konfuz и Султана Лагучева

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Султан Лагучев

Певица Mary Gu выпустила меланхоличный трек «Калифорния», Konfuz представил сингл «Вайб ты поймала», а Султан Лагучев записал потенциальный хит «Горячая, гремучая». NEWS.ru рассказывает о премьерах недели на основе обзоров музыкальных новинок в социальной сети «ВКонтакте».

Mary Gu: «Калифорния»

Российская певица Mary Gu (Мария Гусарова) представила новинку — трек «Калифорния», в котором, вопреки названию, нет ни слова про солнце, океан и Голливуд. Зато, как призналась исполнительница, песня «чертовски точно» отражает ее саму.

В центре довольно грустного сюжета — девушка с детскими травмами, которая сбежала из дома. «За окном совсем не Калифорния, но ты здорово держишься, милая», — звучит рефреном.

В горле комом, постоянно плохие новости. Так легко рассуждать о твоей совести тем, кому по жизни больше повезло, тем, кто не сражался всем ветрам назло, — поет Mary Gu.

Konfuz: «Вайб ты поймала»

Создатель хита «Кайф ты поймала» рэпер Konfuz (Михаил Маргарян) продолжил тему синглом «Вайб ты поймала». Новая песня оказалась романтичней предыдущей.

В тексте не найти поэтические изыски: «Мне с тобой так повезло, люблю тебя всем назло...». Но поклонники рэпера ценят в нем другое — драйв и похожесть исполнителя на них самих. Слова припева удивили бы многих профессиональных поэтов-песенников, зато Konfuz в доступной форме объяснил слушателям, чем его зацепила возлюбленная, которой посвящена композиция.

Ее вайб, воу-вау, ее взгляд, воу-вау. Аромат, воу-вау, oh, my God, воу-вау, — читает Konfuz после каждого куплета.

Султан Лагучев: «Горячая, гремучая»

Свежий сингл шансонье Султана Лагучева «Горячая, гремучая» уже ворвался в хит-парады. Новая композиция, считает музыкант, имеет шанс повторить успех его прежних треков «Горький вкус» и «Между нами война». В 2021 году клип на песню «Горький вкус» стал самым популярным музыкальным видео в российском сегменте Youtube, набрав больше 125 млн просмотров.

По словам Султана Лагучева, героиня его нового трека не имеет реального прототипа — скорее это собирательный образ.

Я думаю, у каждой девушки бывает пылающее, игривое состояние, о котором я и пою, у кого-то в большей степени, у кого-то в меньшей, — рассказал артист.

Лагучев пояснил, что его жанр «не так близок к традиционной кавказской музыке, как кажется». Слушателям запоминается его самобытность и новое звучание, считает исполнитель.