Продюсеры, занимающиеся организацией международного песенного конкурса «Евровидение-2020», сообщили, что вскоре объявят, как именно пройдёт состязание. Его могут провести без зрителей из-за распространения коронавируса.
В публикации в Twitter указано, что все детали должны быть учтены, прежде чем будут сделаны выводы.
В условиях постоянно меняющейся ситуации с короновирусом и с учётом консультирования с большим числом специалистов нужно иметь в виду множество факторов, — говорится в сообщении.
Как писал NEWS.ru, Европейский вещательный союз продолжит продавать билеты на конкурс «Евровидение», несмотря на объявление пандемии коронавируса. Третья волна выпуска билетов в продажу начнётся 26 марта.