https://static.news.ru/photo/9eeba188-685b-11ea-9574-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Продюсеры, занимающиеся организацией международного песенного конкурса «Евровидение-2020», сообщили, что вскоре объявят, как именно пройдёт состязание. Его могут провести без зрителей из-за распространения коронавируса.

В публикации в Twitter указано , что все детали должны быть учтены, прежде чем будут сделаны выводы.

В условиях постоянно меняющейся ситуации с короновирусом и с учётом консультирования с большим числом специалистов нужно иметь в виду множество факторов, — говорится в сообщении.

An update about the #Eurovision Song Contest 2020. pic.twitter.com/z2eWk6Bp3g — Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 17, 2020

Как писал NEWS.ru, Европейский вещательный союз продолжит продавать билеты на конкурс «Евровидение», несмотря на объявление пандемии коронавируса. Третья волна выпуска билетов в продажу начнётся 26 марта.