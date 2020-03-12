https://static.news.ru/photo/84edc9fc-6467-11ea-b63c-fa163e074e61_660.jpg Фото: eurovisionworld.com

Европейский вещательный союз (EBU) продолжит продавать билеты на международный песенный конкурс «Евровидение», несмотря на объявление пандемии коронавируса. Третья волна выпуска билетов в продажу начнётся 26 марта.

О том, что подготовка к мероприятию идёт без изменений, сообщил представитель пресс-службы EBU Дейв Гудман в беседе с РИА Новости. По его словам, организация внимательно следит за ситуацией в мире и принимает все необходимые меры по охране здоровья, согласно принципам Всемирной организации здравоохранения и национальных органов власти.

Эта распродажа билетов на данный момент всё ещё запланирована, — сказад Гудман.

Как писал NEWS.ru, из-за угрозы распространения коронавируса нового типа у Евровидения в мае 2020 года могут появиться «альтернативные сценарии». Рассмотрением возможных вариантов занимается голландская телекомпания NPO. Об этом СМИ сообщили в пятницу, 6 марта.