Европейский вещательный союз (EBU) продолжит продавать билеты на международный песенный конкурс «Евровидение», несмотря на объявление пандемии коронавируса. Третья волна выпуска билетов в продажу начнётся 26 марта.
О том, что подготовка к мероприятию идёт без изменений,
Эта распродажа билетов на данный момент всё ещё запланирована, — сказад Гудман.
Как писал NEWS.ru, из-за угрозы распространения коронавируса нового типа у Евровидения в мае 2020 года могут появиться «альтернативные сценарии». Рассмотрением возможных вариантов занимается голландская телекомпания NPO. Об этом СМИ сообщили в пятницу, 6 марта.
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