Нюша призналась, что беременность стала для неё неожиданностью

Певица Нюша, которая сейчас вынашивает второго ребёнка, призналась, что беременность стала для неё неожиданностью. Артистка не планировала в ближайшее время снова рожать, рассказала она в эфире Love Radio.

О своей беременности Нюша узнала во время планового похода к доктору в женскую консультацию.

Она, радостная, встретила меня со словами: «Я по вам соскучилась». Отправила сдавать анализы, на УЗИ, а там мне так говорят: «Доброе утро! Вы беременны». Моя реакция: «Вы уверены? Ещё раз посмотрите!» — вспоминает артистка.

Несмотря на то что второй ребёнок не планировался, певица счастлива. В то же время она отмечает: в этом деле важно качество, а не количество.

Перевожу тем, кто не понял: сначала разобраться с одним, а потом приступить к другому. Но теперь я попала в эту ситуацию, в любом случае буду адаптироваться, — рассказала Нюша.

Нюша впервые стала матерью осенью 2018 года. Малышку родители назвали необычным именем Симба. Певица замужем за политиком Игорем Сивовым, с которым состоит в браке почти четыре года. До певицы он был женат на преподавательнице танцев Елене, которая родила ему двоих детей.

Ранее Нюша рассказала, что назовёт второго ребёнка так же оригинально, как и первого. Напомним, что её дочь носит имя Симба.