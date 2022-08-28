Норштейн и Eva Tree: кто еще посетил премьеру «Города музыки» в Москве

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Премьера фильма «Город музыки»

Премьера документального фильма «Город музыки» режиссера Петра Келептришвили прошла в кинотеатре «Москино Космос» 27 августа. Ее посетили модель Барбара Соланс (Пино), режиссер и продюсер Ангелина Ашман, актер и музыкант Вадим Норштейн, композитор и исполнитель PUFFY PUFF, певица JEIN SINGER и певец Тима Музыка. Также на мероприятии присутствовали группы «Важнее Всего», MY HOLIDAY, Eva Tree и стример Кариша Ри.

В съемках фильма участвовали и известные авторы, и новички музыкальной индустрии. Это инди-группа Therr Maitz, казахстанский музыкант Владимир Золотухин (Zoloto), инди-коллектив из Москвы Sirotkin и певица Манижа.

Зрители теперь смогут увидеть картину осенью в онлайн-кинотеатре KION.