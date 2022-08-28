Премьера документального фильма «Город музыки» режиссера Петра Келептришвили прошла в кинотеатре «Москино Космос» 27 августа. Ее посетили модель Барбара Соланс (Пино), режиссер и продюсер Ангелина Ашман, актер и музыкант Вадим Норштейн, композитор и исполнитель PUFFY PUFF, певица JEIN SINGER и певец Тима Музыка. Также на мероприятии присутствовали группы «Важнее Всего», MY HOLIDAY, Eva Tree и стример Кариша Ри.
В съемках фильма участвовали и известные авторы, и новички музыкальной индустрии. Это инди-группа Therr Maitz, казахстанский музыкант Владимир Золотухин (Zoloto), инди-коллектив из Москвы Sirotkin и певица Манижа.
Зрители теперь смогут увидеть картину осенью в онлайн-кинотеатре KION.
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Кубинская и российская модель Барбара Соланс (Пино)
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Кубинская и российская модель Барбара Соланс (Пино)
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Посетители премьеры фильма «Город музыки»
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Посетители премьеры фильма «Город музыки»
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Ангелина Ашман (Голикова) — режиссер и продюсер неигрового кино, и Екатерина Ефименко
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Ангелина Ашман (Голикова) — режиссер и продюсер неигрового кино, и Екатерина Ефименко
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Вадим Норштейн, актер театра и кино, музыкант
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Вадим Норштейн, актер театра и кино, музыкант
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Посетительница премьеры фильма «Город музыки»
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Посетительница премьеры фильма «Город музыки»
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Денис Сабуев, Варвара Сабуева, Никита Трынкин
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Денис Сабуев, Варвара Сабуева, Никита Трынкин
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
PUFFY PUFF, музыкальный продюсер, композитор, автор и исполнитель, DJ
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
PUFFY PUFF, музыкальный продюсер, композитор, автор и исполнитель, DJ
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Посетитель премьеры фильма «Город музыки»
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Посетитель премьеры фильма «Город музыки»
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
JEIN SINGER, российская певица из Санкт-Петербурга
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
JEIN SINGER, российская певица из Санкт-Петербурга
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
PUFFY PUFF, музыкальный продюсер, композитор, автор и исполнитель, DJ JEIN SINGER, российская певица из Санкт-Петербурга
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
PUFFY PUFF, музыкальный продюсер, композитор, автор и исполнитель, DJ JEIN SINGER, российская певица из Санкт-Петербурга
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Группа «Важнее Всего»
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Группа «Важнее Всего»
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Посетители премьеры фильма «Город музыки»
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Посетители премьеры фильма «Город музыки»
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Группа MY HOLIDAY
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Группа MY HOLIDAY
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Тима Музыка, белорусский певец, автор песен, композитор и музыкант
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Тима Музыка, белорусский певец, автор песен, композитор и музыкант