Премьера документального фильма «Город музыки» режиссера Петра Келептришвили прошла в кинотеатре «Москино Космос» 27 августа. Ее посетили модель Барбара Соланс (Пино), режиссер и продюсер Ангелина Ашман, актер и музыкант Вадим Норштейн, композитор и исполнитель PUFFY PUFF, певица JEIN SINGER и певец Тима Музыка. Также на мероприятии присутствовали группы «Важнее Всего», MY HOLIDAY, Eva Tree и стример Кариша Ри.

В съемках фильма участвовали и известные авторы, и новички музыкальной индустрии. Это инди-группа Therr Maitz, казахстанский музыкант Владимир Золотухин (Zoloto), инди-коллектив из Москвы Sirotkin и певица Манижа.

Зрители теперь смогут увидеть картину осенью в онлайн-кинотеатре KION.

Кубинская и российская модель Барбара Соланс (Пино)

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Кубинская и российская модель Барбара Соланс (Пино)

Посетители премьеры фильма «Город музыки»

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Посетители премьеры фильма «Город музыки»

Ангелина Ашман (Голикова) — режиссер и продюсер неигрового кино, и Екатерина Ефименко

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Ангелина Ашман (Голикова) — режиссер и продюсер неигрового кино, и Екатерина Ефименко

Вадим Норштейн, актер театра и кино, музыкант

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Вадим Норштейн, актер театра и кино, музыкант

Посетительница премьеры фильма «Город музыки»

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Посетительница премьеры фильма «Город музыки»

Денис Сабуев, Варвара Сабуева, Никита Трынкин

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Денис Сабуев, Варвара Сабуева, Никита Трынкин

PUFFY PUFF, музыкальный продюсер, композитор, автор и исполнитель, DJ

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

PUFFY PUFF, музыкальный продюсер, композитор, автор и исполнитель, DJ

Посетитель премьеры фильма «Город музыки»

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Посетитель премьеры фильма «Город музыки»

JEIN SINGER, российская певица из Санкт-Петербурга

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

JEIN SINGER, российская певица из Санкт-Петербурга

PUFFY PUFF, музыкальный продюсер, композитор, автор и исполнитель, DJ JEIN SINGER, российская певица из Санкт-Петербурга

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

PUFFY PUFF, музыкальный продюсер, композитор, автор и исполнитель, DJ JEIN SINGER, российская певица из Санкт-Петербурга

Группа «Важнее Всего»

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Группа «Важнее Всего»

Посетители премьеры фильма «Город музыки»

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Посетители премьеры фильма «Город музыки»

Группа MY HOLIDAY

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Группа MY HOLIDAY

Тима Музыка, белорусский певец, автор песен, композитор и музыкант

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Тима Музыка, белорусский певец, автор песен, композитор и музыкант

Группа Eva Tree

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Группа Eva Tree

Стример Кариша Ри

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Стример Кариша Ри

Певица Манижа

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Певица Манижа

DIMA CHERMO

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

DIMA CHERMO

Дима Востриков

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Дима Востриков

Люцик Ок и Dima Chermo

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Люцик Ок и Dima Chermo

Софья Озерова, российская актриса

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Софья Озерова, российская актриса

Александра Черкасова-Служитель

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Александра Черкасова-Служитель

Александра Черкасова-Служитель

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Александра Черкасова-Служитель