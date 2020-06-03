Noize MC спел о сладком голосе Крида, под который танцует Хабиб

https://static.news.ru/photo/3d3d751e-a5d3-11ea-9ae9-fa163e074e61_660.jpg Noize MC Фото: noizemc/instagram.com

Российский музыкант Иван Алексеев (Noize MC) посвятил трек рэперам Лок-Догу и Егору Криду — его соперникам, добровольно снявшимся с 17-го независимого онлайн-баттла. Одним из героев ироничной песни стал дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов.

Noize MC спел от лица обоих рэперов, посвятив каждому по два куплета восхищённых комплиментов. В роли Лок-Дога Алексеев назвал голос Крида настолько сладким, что «все флаги Кавказа сливаются в радугу», а некогда призывавший к запрету концертов певца Нурмагомедов «тайком танцует в раздевалке».

Композиция «Давай сбежим» вышла после подведения итогов седьмого раунда онлайн-баттла, который Лок-Дог и Крид покинули с пожеланием «заниматься музыкой, а не войной». Благодаря демаршу двух участников, побеждённый Алексеевым рэпер Bes [Da Tempo] вместе с ним прошёл в четвертьфинал.

Как питал NEWS.ru, Алексеев пообещал перевести всю выручку от распространения песни «Давай сбежим» на помощь дагестанским больницам, пострадавшим от пандемии.