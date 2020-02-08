https://static.news.ru/photo/560380ee-4be6-11ea-bed5-fa163e074e61_660.jpg Napalm Death Фото: Selbymay/CC BY-SA 4.0/wikimedia.org

Британская группа Napalm Death выпустила новый сингл, получивший название Logic Ravaged by Brute Force. В качестве сопровождения к композиции вышла кавер-версия песни White Kross американцев Sonic Youth.

В 2020 году у Napalm Death запланирован выход нового альбома. Предыдущий полноформатный релиз музыкантов, Apex Predator — Easy Meat, увидел свет в 2015 году.

Песню White Kross группа Sonic Youth выпустила в 1987 году на альбоме Sister. Пластинка, ставшая четвёртой в дискографии коллектива, имела успех как у критиков, так и у поклонников музыкантов.

Napalm Death считаются родоначальниками жанра музыки грайндкор. Артисты также вошли в Книгу рекордов Гиннесса как авторы самой короткой песни в мире с композицией You Suffer 1987 года.

Как писал NEWS.ru, американский музыкант Брайан Уорнер, известный как Мэрилин Мэнсон, выпустил кавер-версию на песню The End группы The Doors. Композиция вышла в 1967 году на дебютном альбоме коллектива Джима Моррисона.