Найк Борзов рассказал о матери своей 16-летней дочки

https://static.news.ru/photo/c4d43e1c-a4f3-11ea-a50a-fa163e074e61_660.jpg Найк Борзов Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Рок-музыкант Найк Борзов рассказал о матери своей дочери Виктории — певице Руслане Еремеевой, которая работала бэк-вокалисткой у Валерия Меладзе и пела в поп-группе «Армия».

По словам Борзова, он познакомился с Еремеевой в 1995 году и сперва полюбил песни девушки. Пара долго была вместе, обзавелась дочерью. Теперь музыканты в разводе, но по-прежнему дружат.

Всё её творчество — очаровательная женская лирика. <...> Сейчас Руслана — педагог по вокалу и психолог, помогает людям справиться с внутренними проблемам посредством музыки, — рассказал Борзов в интервью «Экспресс газете».

Музыкант уточнил, что дочери осенью исполнится 17 лет — она учится в лицее.

Как писал NEWS.ru, осенью 2019 года Борзов поучаствовал в записи трибьют-альбома «Без меня», посвящённого лидеру «Гражданской обороны» Егору Летову.