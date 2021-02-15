Мы не кружок самодеятельности: продюсер «Ты — супер!» — об отказах детям

https://static.news.ru/photo/189bd66e-702c-11eb-a815-96000091f725_660.jpg Фото: yousuperntv/vk.com

Организаторы проекта «Ты — супер!» вынуждены отказывать детям — участникам кастинга, если те не могут показать необходимый для шоу результат, рассказала в интервью NEWS.ru генпродюсер WeitMedia Юлия Сумачёва.

В проекте участвуют дети, которые остались без попечения родителей, поэтому встаёт вопрос об этической стороне кастинга. Однако Сумачёва уверена, что конкурс должен оставаться конкурсом.

Мы не кружок самодеятельности. Мы вокальное шоу, где нужно показывать результаты. Мы не можем всех обнадёжить, что они станут следующим Карузо. К тому же, хуже сначала дать человеку надежду, чтобы он потом сильно разочаровался. Лучше сразу объяснить, почему он не может пройти кастинг, — отметила Сумачёва.

При этом продюсер подчеркнула, что дети дорабатывают свои вокальные недостатки и возвращаются на шоу.

Мы не отказываем. Зачастую на кастинге с детьми присутствуют педагоги. Мы даём рекомендации, что лучше сделать, с чем поработать. И всех ждём на следующий сезон. За четыре сезона те, кто не прошёл в первом, приняли участие в четвёртом. «Провал» первого кастинга дал им силы идти дальше и достигнуть результата, — сказала Сумачёва.

Участниками проекта становятся воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приёмных и опекунских семей в возрасте от 7 до 18 лет.

Ранее Сумачёва в интервью NEWS.ru раскрыла детали второго сезона «Маски» и поделилась подробностями выпуска шоу «Ну-ка, все вместе!».