Американская группа Megadeth заявила о том, что вернётся на сцену, после того как фронтмен Дэйв Мастейн прошёл лечение от рака.
О новых концертах коллектив
Megadeth вернулись! Не можем дождаться, когда сможем увидеться с вами и сыграть Killing Road в 2020 году, — говорится в сообщении.
Дэйв Мастейн сообщил о том, что медики диагностировали у него рак горла, в июне 2019 года. Несмотря на болезнь, музыкант продолжил записывать с группой новый альбом, писал NEWS.ru.
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