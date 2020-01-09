https://static.news.ru/photo/0741c3c0-32dd-11ea-b0ff-fa163e074e61_660.jpg Дэйв Мастейн Фото: Roberto Finizio/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская группа Megadeth заявила о том, что вернётся на сцену, после того как фронтмен Дэйв Мастейн прошёл лечение от рака.

О новых концертах коллектив сообщил в Twitter.

Megadeth вернулись! Не можем дождаться, когда сможем увидеться с вами и сыграть Killing Road в 2020 году, — говорится в сообщении.

Дэйв Мастейн сообщил о том, что медики диагностировали у него рак горла, в июне 2019 года. Несмотря на болезнь, музыкант продолжил записывать с группой новый альбом, писал NEWS.ru.