https://static.news.ru/photo/c5a0bfb6-41dc-11ea-8d95-fa163e074e61_660.jpg Майли Сайрус Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

Американская певица Майли Сайрус объяснила, почему не стала гостьей церемонии музыкальной премии «Грэмми» 26 января.

Сайрус выложила видео в Tiwtter, на котором она получила награду MTV Europe Music Awards в 2013 году. Произнеся благодарственную речь, она достала сигарету с марихуаной из сумочки и закурила.

И мы ещё удивляемся, почему меня больше не приглашают на шоу с вручением наград, — подписала ролик артистка.

Как отмечает Billboard, у исполнительницы был повод посетить «Грэмми», так как её отец, Билли Рэй Сайрус, спел с рэпером Lil Nas X песню-победительницу Old Town Road, одну из версий которой музыканты записали вместе.

Как писал NEWS.ru, американская певица Элизабет Грант, известная как Лана Дель Рей, призналась на красной дорожке музыкальной премии «Грэмми», что её платье — из супермаркета.