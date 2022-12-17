Майданов выпустил клип на стихи Рогозина «Сарматушка»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Денис Майданов

Депутат Госдумы, певец Денис Майданов написал патриотическую композицию в соавторстве с экс-главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным о российских ракетных комплексах «Сармат». Клип был опубликован на YouTube. «Ядерный» хит воспевает «богатыря с электроникой сложной», готового «выносить приговор».

Для «Сармата» одна лишь утеха — потревожить натовцев сны, — гласит текст песни.

В записи клипа участвовали ансамбль песни и пляски «Красная звезда» и оркестр Военной академии РВСН. Видеоролик записан в жанре концертного выступления с видеорядом из боевой техники.

Не только как музыкант, но и как первый заместитель председателя комитета по культуре Государственной думы РФ, я хорошо понимаю, что в тот момент, когда идут реальные боевые действия, необходимо и идеологическое оружие, которым и является этот клип, — написал Майданов под опубликованной песней.

Ранее стало известно, что до конца 2022 года «Сармат» поступит на вооружение РВСН. К началу 2023-го первый ракетный полк, вооруженный новыми комплексами, заступит на боевое дежурство. Данный ракетный комплекс обесценил все противоракетные наработки США и НАТО.

Боевой комплекс «Сармат» представляет собой межконтинентальную трехступенчатую ракету с дальностью полета 18 тысяч км и стартовой массой 208 тонн. Одна ракета может нести до 10 крупных боеголовок и 16 малых боеголовок.

Первый успешный запуск «Сармата» состоялся 20 апреля на космодроме Плесецк в Архангельской области. Глава Стратегического командования ВС США Чарльз Ричард назвал российскую разработку «чертовски хорошей штукой».