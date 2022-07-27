В США назвали российскую ракету «Сармат» «чертовски хорошей штукой» Глава Стратегического командования ВС США Ричард назвал ракету «Сармат» «чертовски хорошей штукой»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат»

Глава Стратегического командования ВС США Чарльз Ричард оценил российскую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат», назвав разработку «чертовски хорошей штукой», пишет РИА Новости. Напомним, что первый успешный запуск «Сармата» состоялся 20 апреля на космодроме Плесецк в Архангельской области.

И они (Россия. — NEWS.ru) тестируют все больше вооружений, верно? Вот-вот мы увидим хит-парад из трех новых систем вооружений. В их числе — межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», чертовски хорошая штука, которая готовится к своему второму испытанию, — заявил Ричард.

Ранее экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что стратегический ракетный комплекс шахтного базирования «Сармат» готовится к новым испытаниям и серийному производству. Он отметил, что данные ракеты являются самыми мощными в мире.

В американском журнале Popular Mechanich написали, что полномасштабная ядерная атака России на Соединенные Штаты потребует взрыва 2031 термоядерной боеголовки, в результате чего погибнет 62,4 миллиона американцев. Издание также описало уничтожение американского Нью-Йорка межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат».