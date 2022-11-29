МБР «Сармат» поступит на вооружение до конца года «Армейский стандарт»: ВС России получат МБР «Сармат» до конца года

Фото: Министерство обороны РФ

Вооруженные силы (ВС) России получат межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Сармат» до конца года, сообщает издание «Армейский стандарт. В публикации отмечается, что данный ракетный комплекс обесценил все противоракетные наработки США и НАТО.

Уникальность нашей ракеты в непревзойденных летно-технических характеристиках, научно-технических решениях, современных технологиях, — пишет издание.

Отмечается, что «Сармат» «может поражать цели в любой точке земного шара, практически с любого направления подлета к ним». При этом масса и габариты «Сармата» впятеро превышают характеристики западных аналогов.

Боевой комплекс «Сармат» представляет собой межконтинентальную трехступенчатую ракету с дальностью полета 18 тысяч км и стартовой массой 208 тонн. Одна ракета может нести до 10 крупных боеголовок и 16 малых боеголовок.

Первый успешный запуск «Сармата» состоялся 20 апреля на космодроме Плесецк в Архангельской области. Глава Стратегического командования ВС США Чарльз Ричард назвал российскую разработку «чертовски хорошей штукой».