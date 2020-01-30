https://static.news.ru/photo/a5ca9328-4336-11ea-8d5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: ace to face/Global Look Press

Певица Мадонна дала концерт в рамках мирового турне в поддержку студийного альбома Madame X. Ранее ей пришлось отменить ряд выступлений из-за проблем со здоровьем.

Как сообщает BBC, певица ранее перенесла травму колена, порвала связку и испытывала невыносимые боли.

Европейская часть турне должна была начаться 12 января в Португалии и завершится 11 марта во Франции. Из-за травмы ей пришлось отменить 10 концертов, в том числе в Майами-Бич, Бостоне, Лиссабоне и Лондоне. Накануне 61-летняя певица всё же выступила в лондонском «Палладиуме», рассчитанном менее чем на три тысячи зрителей. Весь концерт Мадонна провела с бандажом на колене, а зрителям было запрещено пользоваться мобильным телефоном.

Как писал NEWS.ru, Мадонна сообщила фанатам об отмене очередного выступления в рамках тура Madame X. за 45 минут до начала программы.