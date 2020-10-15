Лоза рассказал, как Первый канал «унизил» его на шоу «Голос»

https://static.news.ru/photo/75b52ac0-0ee4-11eb-889c-fa163e074e61_660.jpg Юрий Лоза Фото: Юрий Лоза/facebook.com

Певец и композитор Юрий Лоза в разговоре с журналистами объяснил, почему он намерен судиться с Первым каналом, после того как в эфире шоу «Голос» певица Алина Виардо исполнила его песню «Плот».

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой музыкальные редакторы проекта не спросили у Лозы разрешения на исполнение хита. Сам музыкант заявлял, что из-за этого намерен подать в суд и на Первый канал, и на Виардо.

Объясняя своё решение, певец подчеркнул, что после выступления конкурсантки члены жюри неуважительно о нём высказались. По словам Лозы, они знали, что он не разрешает исполнять свои произведения.

Песня, которая звучит пять минут, не может быть исполнена за две. Они кастрировали песню. Они специально спровоцировали скандал. Они хотели унизить меня, — цитирует композитора Telegram-канал «Подъём».

Лоза уверен: решение именно так исполнить «Плот» было принято после соответствующей «команды» со стороны руководства телеканала. Музыкант намерен выяснить, кто в конечном итоге был инициатором выступления, чтобы знать, на кого подавать в суд. Певица, как сообщил Лоза, заявила, что исполнение «Плота» было ей навязано.

Лоза ничего не получит от Первого канала за исполнение его хита «Плот» на шоу «Голос», заявил NEWS.ru музыкальный критик Сергей Соседов.