Little Big представят акустическую версию Uno на спецконцерте «Евровидения»

https://static.news.ru/photo/0edc65d4-945a-11ea-96d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Eurovision Song Contest/youtube.com

Организаторы международного песенного конкурса «Евровидение» раскрыли подробности специального онлайн-концерта, который состоится вместо самого состязания. Основное мероприятие пришлось отменить из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Шоу пройдут 12 и 14 мая в 22:00 мск, в дни, когда должны были состояться полуфиналы конкурса. Во вторник выступят артисты из Нидерландов, Германии, Италии, России и других стран. Представители России, группа Little Big, исполнят песню Uno.

Кроме того, по словам организаторов, во время перерывов зрителей будут ждать развлечения и сюрпризы. Например, Little Big сыграют акустическую версию своего трека, записанного для конкурса.

Ранее вокалисты Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская заявили о готовности коллектива представить Россию на конкурсе «Евровидение-2021». Музыканты отметили, что сделают это только в том случае, если их выберут вновь, писал NEWS.ru.