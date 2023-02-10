Linkin Park выпустила аниме-клип на неизданный трек с Честером Беннингтоном

Фото: youtube.com/Lost - Linkin Park

Кадр из клипа Lost

Американская группа Linkin Park выпустила клип на неизданную песню Lost, в которой звучит вокал солиста коллектива Честера Беннингтона, покончившего с собой в 2017 году. Видео, отрисованное в стиле аниме, опубликовано на официальном канале Linkin Park на YouTube. Премьера приурочена к грядущему переизданию альбома Meteora, с момента выхода которого прошло 20 лет.

Я потерялся в этих воспоминаниях, живя в собственных иллюзиях. Я потерял все свое достоинство, живя в собственном замешательстве, — поется в припеве, исполненном Честером Беннингтоном.

Вместе с выходом клипа Linkin Park анонсировала релиз 20-летнего переиздания альбома Meteora, релиз которого запланирован на 7 апреля 2023 года. Оригинальный диск, ставший вторым официальным альбомом в дискографии группы, появился в продаже 25 марта 2003 года. В первую неделю альбом продался тиражом свыше 810 тысяч копий и возглавил чарт Billboard 200. Песня Lost была записана во время работы над альбомом, но не вошла в финальный треклист и осталась в архивах группы.

Честер Беннингтон покончил жизнь самоубийством 20 июля 2017 года. Музыканта обнаружили мертвым в его доме в Лос-Анджелесе.