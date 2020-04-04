Линдси Лохан выпустила первый трек за десять лет

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После десятилетнего перерыва американская певица Линдси Лохан выпустила новую песню.

Композиция получила название «Back To Me». В своём Instagram Лохан написала, что в песне речь идёт о «повторном открытии и принятии себя», движении вперёд и уходе от суеты.

В 2019 году у певицы был намечен другой релиз — она собиралась выпустить песню «Xanax», однако планы Лохан по непонятной причине не осуществились.

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