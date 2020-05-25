Ленни Кравиц отложил российские концерты из-за коронавируса

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Американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск и исполнительница Клэр Буше, известная как Граймс, изменили имя своему сыну. Изначально они назвали его X Æ A-12.

По документам, ребёнка теперь зовут X Æ A-Xii, о чём Граймс рассказала в Instagram. Согласно законам американского штата Калифорния, при регистрации имени разрешено использовать только буквы английского алфавита, апострофы и...