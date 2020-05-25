Ленни Кравиц отложил российские концерты из-за коронавируса

Американский музыкант Ленни Кравиц отложил концерты в России. Решение артиста связано с запретами на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
Кравиц должен был выступить в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце 8 июня и в Москве в Crocus City Hall 10 июня. О новых датах станет известно позже.
Я с нетерпением ждал того, чтобы приехать и выступить для вас, но сейчас самое важное — безопасность и здоровье фанатов, моей группы и техперсонала, — говорится в сообщении организаторов в Facebook.
Ранее исландская певица Бьорк Гудмундсдоттир перенесла на год свой концерт в России. Выступление, которое должно было состояться 2 июля в Crocus Music Hall, теперь пройдёт 14 июня, писал NEWS.ru.
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