Бьорк перенесла на год концерт в России из-за коронавируса

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Исландская певица Бьорк Гудмундсдоттир перенесла на год свой концерт в России. Решение артистки связано с запретами на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Выступление, которое должно было состояться 2 июля в Crocus Music Hall, теперь пройдёт 14 июня, сообщила Бьорк в Instagram. Где она даст отложенное представление, пока что не раскрывается.

Я здесь, в Исландии, в безопасности от всех этих вирусов. Правда не могу путешествовать этим летом, — написала артистка.

Бьорк должна была дать ещё пять летних выступлений — в Хельсинки, Берлине, Париже и Чешире. Теперь поклонники певицы смогут увидеть её только через год.

Как писал NEWS.ru, британская группа Judas Priest объявила о переносе своих российских концертов из-за пандемии. Артисты выступят в следующем году на тех же площадках — 7 июня в Москве и 9 июня в Санкт-Петербурге.