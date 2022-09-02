Крид умер за Байдена в песне Шуфутинского «3 сентября»: новинки «VK Музыки» Михаил Шуфутинский и Егор Крид записали фит на песню «3 сентября», Ургант и ЛСП выпустили трек о Якубовиче, а Юлия Савичева спела о любви

Фото: Социальные сети Егора Крида

Михаил Шуфутинский и Егор Крид

Певица Юлия Савичева порадовала поклонников романтическим треком «Синоптики», Егор Крид представил коллабу с Михаилом Шуфутинским на песню «3 сентября», а Иван Ургант сыграл на гитаре в новой композиции ЛСП «Сектор приз». NEWS.ru рассказывает о премьерах недели на основе обзоров музыкальных новинок в социальной сети «ВКонтакте».

Ургант и ЛСП: «Сектор приз»

Юморист Иван Ургант в качестве гитариста принял участие в записи новой песни белорусского рэпера ЛСП (Олег Савченко) «Сектор приз». Трек посвящен шоу «Поле чудес» и содержит нецензурную лексику. Леонида Якубовича автор называет «старым лисом, усмехающимся в усы».

Трек начинается с воспоминаний ЛСП о том, как он ребенком вместе с родителями смотрел «Поле чудес» по «старому „Горизонту“ (черно-белый советский ламповый телевизор. — NEWS.ru)».

Сектор приз! Старый лис усмехается в усы. На мой риск крутит барабан, барабан, барабан. Но банкротам никогда не выпадает сектор приз, — читает ЛСП.

Затем герой песни взрослеет, поет о временах, когда «загнан в угол, грозит реальный срок <...>, а предки все сидят там же, где сидели, смотрят все подряд после трудовой недели» и «пялятся в проклятый телик».

В финале композиции после слов о «старом лисе» Якубовиче ЛСП призывает «нажать на курок» и произносит нецензурный синоним слова «надоел». Что это значит, ни ЛСП, ни Ургант, чья передача, в отличие от «Поля чудес», никак не вернется в эфир Первого канала, не пояснили.

Юлия Савичева: «Синоптики»

Певица Юлия Савичева представила новую композицию «Синоптики». В ней исполнительница поет о любви в любую погоду, даже «когда синоптики обещают мокрый снегопад и косые дожди».

Мне очень хотелось подарить каждому надежду, что всё будет хорошо. Даже если ваш любимый человек далеко, даже если у вас пока нет второй половинки, для настоящих чувств нет неподходящей погоды или дальнего расстояния. Любовь обязательно придёт к вам даже в мокрый снегопад и косые дожди. Дождитесь её! — призвала артистка в своих соцсетях.

Егор Крид и Михаил Шуфутинский: «3 сентября»

Рэпер Егор Крид долго разогревал поклонников и в ночь с 1 на 2 сентября всё-таки выпустил фит с Михаилом Шуфутинским «3 сентября». В новой версии хита Шуфутинский не удивил открытиями, а вот Крид, кроме четверостиший о любви, сумел вплести в трек даже президента США Джо Байдена. За которого, со слов артиста, он «умирал не раз».

Крид уже назвал «3 сентября» со своим участием «главным хитом этой осени». Шуфутинский тоже остался доволен сотрудничеством.

Идею совместной песни «3 сентября» мы обсуждали с Егором в прошлом году, но тогда не сложилось. В этом году в начале августа Егор вернулся с готовым текстом и креативной сюжетной идеей. Рад, что мы успели выпустить трек и клип вовремя, к 3 сентября. Я искренне восхищён профессионализмом Егора, его талантом и полным погружением в творческий процесс, — заявил 74-летний певец.

Накануне 3 сентября Крид и Шуфутинский также выпустили клип на одноименную песню. По мнению легенды шансона, видео получилось динамичное, «как короткометражный фильм».