Крид представил клип «Телефон» со звездой «Пацанок» и детьми из «Голоса»

Музыкант Егор Крид представил премьеру клипа на песню «Телефон». В видео снялись скандальный блогер, экс-участница телешоу «Пацанки» Хофманита и участники команды певца в проекте «Голос.Дети». Клип опубликован на YouTube-канале музыканта.

Это один их моих любимых треков с альбома «PUSSY BOY» и мой первый клип, снятый на плёнку! Цените этот стилёк и постарайтесь почувствовать текст! — призвал в описании к видео Крид.

Первые зрители уже оценили песню, в которой звезда поёт о несчастной любви. В комментариях поклонники певца пишут, что им особенно понравились строки «Baby, ты так удивительна, но не смогла удивить меня» и «Моё сердце не телефон, но ты легко можешь разбить его».

Пользователи YouTube отметили преданность Егора Крида, который решил снять в своём новом клипе детей, с которыми в качестве наставника работал в шоу «Голос».

Это так мило, что Егор до сих пор держит связь со своими детьми и продвигает их. Лучший певец и наставник! — считает Лусине Мелконян.

Появление в клипе Крида «Телефон» скандального блогера Хофманиты (настоящее имя — Анна Михеева) вызвало у зрителей скорее вопросы.

Мне одному интересно, как Хофманита попала сюда? — недоумевает пользователь с ником DIMATEPLO 2.0.

Самые внимательные поклонники певца уверены: клип получился глубже и личностнее, чем может показаться на первый взгляд. Они подчеркнули, что в песне и видео много отсылок к жизни Егора Крида.

Он открывается через свои треки и клипы. Жаль, что эти видосы и треки поймут не все, — пишет Никита Харитюк.

Ранее сообщалось о скандале, которым закончилось празднование 27-летия Егор Крида. На вечеринку собрались сотни людей, среди которых было немало звёзд шоу-бизнеса. Судя по фото и видео, которые приглашённые выложили в Сеть, мероприятие прошло с нарушениями масочного режима и социальной дистанции. Певца осудили в соцсетях, однако музыкальный критик Сергей Соседов в разговоре с NEWS.ru заступился за Крида. Он сказал, что в день рождения можно сделать исключение и не носить маски, иначе гости не увидят лиц друг друга.