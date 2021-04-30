Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос.Дети»

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Иск к певцу Мэрилину Мэнсону подала актриса Эсме Бьянко, известная по роли проститутки Рос в сериале «Игра престолов». Она обвиняет музыканта в изнасиловании и действиях сексуального характера. Об этом пишет издание Hollywood Reporter.

В документах суда, которыми располагает издание, написано, в частности, что певец «неоднократно прибегал к наркотикам, силе и угрозам», чтобы принудить актрису заняться с ним сексом. Брайан Уорнер (настоящее имя Мэнсона)...