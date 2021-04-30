Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос.Дети»

Победителем восьмого сезона вокального шоу «Голос.Дети» по итогам зрительского СМС-голосования стал Владислав Тюкин. Финал проекта транслировался в прямом эфире Первого канала в пятницу вечером.
Владислав Тюкин, чьим наставником была Светлана Лобода,
Победитель получил в качестве приза статуэтку, карту на 1 млн рублей и сертификат на запись собственной песни.
Лучшим наставником проекта с результатом 56% голосов зрителей стал Баста.
Собранные в ходе зрительского голосования средства будут направлены в фонд борьбы с лейкемией.
Ранее сообщалось, что бывший участник телешоу «Голос» Андрей Цхай, который является арт-директором одного из петербургских караоке-баров, написал заявление в МВД на местного депутата Ивана Ильюшихина. Он обвинил народного избранника в избиении. Причиной нападения, по данным СМИ, стал инцидент в заведении, где работает Цхай. Депутат много лет посещает бар и является его постоянным клиентом, но в последнее время начал вести себя агрессивно и по-хамски.