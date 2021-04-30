Звезда «Пацанок» впервые прокомментировала обвинения в поножовщине

https://static.news.ru/photo/f22f2576-ab3b-11eb-8866-96000091f725_660.jpg Ксения Милас Фото: official_milas/instagram.com

Телеведущая Ксения Милас, известная по участию в реалити-шоу «Пацанки», вышла на связь после выдвинутых против неё обвинений в поножовщине. Девушка отреагировала на резонансную историю в личном блоге после новостей о возбуждении в отношении неё уголовного дела.

Пока рьяно обсуждают мою семью, я, как обычно, улыбаюсь вам! Фильтруйте, думайте своей головой и не верьте тому, что вам вливают, — обратилась Милас к поклонникам.

Накануне ведущая программы «Ревизорро» Милас никак не комментировала домыслы. По информации StarHit, в воскресенье, 2 мая, стало известно о возбуждении дела против знаменитости по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Как утверждают в издании, Ксению Милас вызывали накануне на допрос в полицию, куда она не приехала.

Ранее на историю отреагировал генеральный директор телеканала «Пятница!» Николай Картозия. Он объявил об отстранении Ксении Милас от эфиров на фоне новостей о поножовщине и выразил надежду на то, что следствие во всём разберётся.

Конфликт произошёл 1 мая в квартире на вечеринке у диджея Яны Бородиной. По предварительным данным, Милас повздорила с одной из участниц мероприятия и ударила её ножом. Потерпевшая Мария Ефименко находится в больнице, у неё диагностированы ранения руки и спины. В момент ссоры в квартире находились двое детей.