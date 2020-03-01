https://static.news.ru/photo/a3f55742-7359-11ea-a749-fa163e074e61_660.jpg Фото: Werner Baum/dpa/Global Look Press

Пародия на песню Bohemian Rhapsody британской группы Queen, в которой авторы рассказывают о коронавирусе, собрала более 3,5 млн просмотров на видеохостинге YouTube.

Шутливый кавер на хит коллектива исполнил американский вокалист Адриан Граймс. Он рассказал, что его жена работает в сфере медицины и он переживает каждый раз, когда она уходит на смену.

Мама, я только что убил человека. Я не соблюдал постельный режим. Я прошёл мимо, и теперь он мёртв, — поётся в композиции.

Как писал NEWS.ru, российская группа Little Big записала специальную — карантинную — версию своей песни I’m OK. Видео разместил на своей официальной странице в социальной сети Instagram солист коллектива Илья Прусикин.