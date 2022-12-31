Композитора Артемьева похоронят на Ваганьковском кладбище 31 декабря

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Эдуард Артемьев

Похороны композитора Эдуарда Артемьева состоятся 31 декабря, в этот же день пройдет отпевание деятеля культуры в храме Большое Вознесение на Большой Никитской улице в Москве. Героя труда России похоронят на Ваганьковском кладбище, сообщает РИА Новости со ссылкой на оргсекретаря Союза кинематографистов Михаила Калинина.

Эдуард Артемьев ушел из жизни в возрасте 85 лет 29 декабря. О его смерти сообщила министр культуры Ольга Любимова, отметившая вклад композитора в развитие музыкального искусства страны. Артемьев написал музыку к фильмам Тарковского, Кончаловского, Михалкова, Шахназарова и других.

Артемьев известен как автор музыки к 30 театральным постановкам. В 2016 году он написал рок-оперу «Преступление и наказание». Музыку Артемьева использовали на церемониях открытия и закрытия XXII летних Олимпийских игр в Москве в 1980 году и XXII зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.

Ранее сообщалось, что режиссера Карена Шахназарова шокировала новость о смерти композитора Эдуарда Артемьева. Как рассказал мастер, со смертью Артемьева российский кинематограф понес большую потерю. Он выразил соболезнования супруге и семье композитора, добавив, что работа с ним была для него честью.