Киркоров презентовал клип участницы Евровидения из Молдавии

https://static.news.ru/photo/3a6c9546-7d2c-11eb-b906-96000091f725_660.jpg Фото: Eurovision Lover / youtube

Российский певец Филипп Киркоров презентовал в Москве клип на песню Sugar, которую исполнит на Евровидении-2021 его подопечная - участница от Молдавии Наталья Гордиенко.

Ролик опубликовало в Telegram РИА Новости. Ранее в Сети был только его трейлер.

О том, что Киркоров едет на музыкальный конкурс с певицей, представляющей Молдавию он заявил ещё в январе этого года. Тогда же он анонсировал выход песни Sugar. Он сказал, что для конкурса его международная команда готовит «очень сладкую премьеру», и выразил уверенность, что удивит зрителей.

Представителя от России на Евровидение-2021 объявят 8 марта, писал ранее NEWS.ru, в тот же день будет выбрана и песня, с которой участник выступит на музыкальном конкурсе. Прямой эфир с голосованием за композицию для Евровидения проведёт Яна Чурикова.

65-й ежегодный конкурс Евровидение изначально должен был пройти в мае 2020 года, однако был перенесён на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Выступления артистов в этом году назначены на 18, 20 и 22 мая, в последний день состоится финал конкурса.