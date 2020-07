Канье Уэст выпустил песню ко дню рождения своей покойной матери

Композиция состоит из двух частей, на первой из которых звучит голос матери артиста, читающей текст песни 1993 года Sound Of Da Police рэпера KRS-One, в которой осуждается полицейское насилие. Вторую половину трека Уэст читает уже сам.

In loving memory of my incredible mother on her birthday My mom reciting KRS1 lyrics This song is called DONDA pic.twitter.com/YWKhqYYu2E