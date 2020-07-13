Музыка

Канье Уэст выпустил песню ко дню рождения своей покойной матери

12:24, 13 июля 2020
Канье Уэст Канье Уэст Фото: Hubert Boesl/dpa/Global Look Press

Американский рэпер Канье Уэст опубликовал песню под названием Donda, посвящённую его покойной матери. 12 июля ей должен был исполниться 71 год.

Композиция состоит из двух частей, на первой из которых звучит голос матери артиста, читающей текст песни 1993 года Sound Of Da Police рэпера KRS-One, в которой осуждается полицейское насилие. Вторую половину трека Уэст читает уже сам.

В память о моей невероятной маме в день её рождения, — написал музыкант.

Как ранее писал NEWS.ru, Уэст о своём намерении участвовать в президентской гонке объявил в соцсетях. Соответствующее сообщение он опубликовал в Twitter с хештегом «видение2020». До этого он выпустил видеоклип, посвящённый двум главным событиям, произошедшим в США в 2020 году: пандемии коронавируса и протестным акциям движения Black Lives Matter.

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