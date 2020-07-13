Канье Уэст выпустил песню ко дню рождения своей покойной матери

https://static.news.ru/photo/5cfe3ba4-c4eb-11ea-8d46-fa163e074e61_660.jpg Канье Уэст Фото: Hubert Boesl/dpa/Global Look Press

Американский рэпер Канье Уэст опубликовал песню под названием Donda, посвящённую его покойной матери. 12 июля ей должен был исполниться 71 год.

Композиция состоит из двух частей, на первой из которых звучит голос матери артиста, читающей текст песни 1993 года Sound Of Da Police рэпера KRS-One, в которой осуждается полицейское насилие. Вторую половину трека Уэст читает уже сам.

В память о моей невероятной маме в день её рождения, — написал музыкант.

In loving memory of my incredible mother on her birthday My mom reciting KRS1 lyrics This song is called DONDA pic.twitter.com/YWKhqYYu2E — ye (@kanyewest) July 13, 2020

Как ранее писал NEWS.ru, Уэст о своём намерении участвовать в президентской гонке объявил в соцсетях. Соответствующее сообщение он опубликовал в Twitter с хештегом «видение2020». До этого он выпустил видеоклип, посвящённый двум главным событиям, произошедшим в США в 2020 году: пандемии коронавируса и протестным акциям движения Black Lives Matter.