Канье Уэст объявил о выходе нового альбома 24 июля

В списке присутствуют треки God’s Country, In God’s Country и New Body, которые должны были войти в его предыдущий альбом Jesus Is King, посвящённый вере в Бога.
Ранее Канье Уэст объявил в соцсетях о своём намерении участвовать в президентской гонке. Соответствующее сообщение он опубликовал в Twitter с хештегом «Видение-2020». До этого он выпустил видеоклип, посвящённый двум главным событиям, произошедшим в США в 2020 году: пандемии коронавируса и протестным акциям движения Black Lives Matter.
15 июля он зарегистрировался как кандидат в президенты США и через несколько дней провёл первую встречу с избирателями.