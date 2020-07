Канье Уэст объявил о выходе нового альбома 24 июля

https://static.news.ru/photo/77544d92-cb6a-11ea-b620-fa163e074e61_660.jpg Канье Уэст Фото: kanyewestt_official/instagram.com

Рэпер и кандидат в президенты США Канье Уэст объявил о том, что выпустит свой новый альбом 24 июля. Релиз получил название Donda.

Уэст опубликовал в Twitter трек-лист из 12 композиций. Среди них не оказалось недавно выпущенной песни Wash Us In The Blood, которую он записал со своим протеже Трэвисом Скоттом.

DONDA coming this Friday pic.twitter.com/HGibF3PHYf — ye (@kanyewest) July 21, 2020

В списке присутствуют треки God’s Country, In God’s Country и New Body, которые должны были войти в его предыдущий альбом Jesus Is King, посвящённый вере в Бога.

Ранее Канье Уэст объявил в соцсетях о своём намерении участвовать в президентской гонке. Соответствующее сообщение он опубликовал в Twitter с хештегом «Видение-2020». До этого он выпустил видеоклип, посвящённый двум главным событиям, произошедшим в США в 2020 году: пандемии коронавируса и протестным акциям движения Black Lives Matter.

15 июля он зарегистрировался как кандидат в президенты США и через несколько дней провёл первую встречу с избирателями.