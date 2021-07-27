«Истинная легенда»: умер вокалист группы Metal Church

Вокалист американской рок-группы Metal Church Майк Хоу умер в возрасте 55 лет, говорится в сообщении официального аккаунта коллектива в социальной сети Facebook. Представители команды назвали покойного музыканта «истинной легендой» направления хеви-метал.
Ушёл из жизни наш брат, наш друг и настоящая легенда хеви-метала. Майк Хоу скончался этим утром в своём доме в городе Юрика, штат Калифорния. Мы опустошены, у нас нет слов, — отметили в Metal Church.
Причины смерти артиста пока не раскрываются.
Metal Church образовалась в начале 1980-х. Её основал Курт Вандерхуф. Сначала группа называлась Shrapnel, но в 1983-м команду переименовали. Хоу стал лидер-вокалистом Metal Church в 1988-м, заменив исполнителя Дэвида Уэйна, и выступал в составе коллектива до первого распада в 1996-м. Позже музыканты воссоединились, а Хоу вернулся в него в 2015-м.