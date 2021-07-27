«Истинная легенда»: умер вокалист группы Metal Church

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Бывший участник лейбла Black Star, российский рэпер и шоумен Джиган выпустил новый трек «На чиле». Гостевые куплеты для данной композиции записали такие знаменитые исполнители, как Гуф, Тимати, SODA LUV, blago white, The Limba, OG Buda и Егор Крид. Песню музыкант выложил на своём YouTube-канале.

Я на расслабоне с пивком на балконе. Богат, как Кокорин. Десять лямов за сутки на моём альбоме, — читает Джиган. Несмотря на то что в 2013 году у рэпера закончился...