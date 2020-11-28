Исполнительница из Франции выиграла «Детское Евровидение — 2020»

https://static.news.ru/photo/87cd119e-3272-11eb-825f-fa163e074e61_660.jpg Фото: NATHALIE GUYON/junioreurovision.tv

Певица из Франции Валентина с песней J'imagine («Я представляю себе») выиграла международный песенный конкурс «Детское Евровидение — 2020». Он прошёл в формате телемоста.

На втором месте — артистка из Казахстана Каракат Башанова. Она исполнила песню Forever («Навсегда»). Третье место заняла испанская артистка Солеа с композицией Palante («Двигайся»).

11-летняя петербурженка София Феськова исполнила песню A Time for Us («Время для нас»). Она получила 88 баллов и заняла 10-е место.

Всего в конкурсе выступали артисты из 12 стран. Они пели в студиях, находясь каждый в своей стране, их выступления координировали ведущие из Варшавы. За понравившегося исполнителя можно было проголосовать на специальном сайте, всего голоса отдали жители 140 государств.

«Детское Евровидение» проводится ежегодно с 2003 года. В нём могут участвовать артисты не старше 15 лет из стран, входящих в Европейский вещательный союз. 14-летняя Полина Богусевич в 2017 году набрала 188 баллов и принесла России победу.

Как писал NEWS.ru, ранее Богусевич дала советы российской участнице. Она рекомендовала Софии представить, что на неё смотрит весь мир, вспомнить о всех родственниках и друзьях и не боятся ошибиться.