Исполнитель хита PPAP выпустил карантинный ремейк песни

Японский певец Пико-Таро, известный как исполнитель YouTube-хита Pen-Pinapple-Apple-Pen, выпустил ремейк на песню. В этот раз он посвятил композицию важности мытья рук во время пандемии коронавируса.

Вместо уже известного сочетания ручки, ананаса и яблока Пико-Таро поёт о комбинации рук и мыла.

Песня, как и раньше, названа аббревиатурой PPAP, только теперь за ней стоит фраза Pray for People And Peace («Молитесь за людей и мир»). В конце клипа артист произносит: «We will win!» («Мы победим!»).

