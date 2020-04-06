Исполнитель хита PPAP выпустил карантинный ремейк песни

Японский певец Пико-Таро, известный как исполнитель YouTube-хита Pen-Pinapple-Apple-Pen, выпустил ремейк на песню. В этот раз он посвятил композицию важности мытья рук во время пандемии коронавируса.
Вместо уже известного сочетания ручки, ананаса и яблока Пико-Таро поёт о комбинации рук и мыла.
Песня, как и раньше, названа аббревиатурой PPAP, только теперь за ней стоит фраза Pray for People And Peace («Молитесь за людей и мир»). В конце клипа артист произносит: «We will win!» («Мы победим!»).
Как писал NEWS.ru, американский актёр и комик Адам Сэндлер спел песню о врачах, которые помогают людям во время пандемии коронавируса.
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