Песня про Бонда, песня про Флойда: в США вручили премии «Грэмми»

В США прошла 63-я церемония вручения музыкальной премии «Грэмми».

Второй год подряд без статуэтки граммофона не уходит Билли Айлиш. Однако в этом году её «улов» всё же меньше — лишь две награды. В категории «Лучшая песня, написанная для визуальных медиа» победила песня Билли No time to die для одноимённой очередной части фильмов о Джеймсе Бонде. Также Айлиш победила в номинации «Лучшая запись года» с песней Everything I Wanted.

Награду же за лучшую песню года получила H.E.R. за композицию I Canʼt Breathe, которая, как несложно догадаться из названия, посвящена памяти Джорджа Флойда.

Лучшим альбомом года признан Folklore Тейлор Свифт.

