Государственный академический русский хор имени А.В. Свешникова может быть ликвидирован. В Министерстве культуры обсуждаются два варианта реорганизации прославленного коллектива. Так, в письме на имя бывшего министра культуры Владимира Мединского, с содержанием которого ознакомился NEWS.ru, действующий руководитель хора Геннадий Дмитряк предлагает объединить Госхор с Российской государственной капеллой имени А.А. Юрлова. С другой стороны, в недрах ведомства подготовлен проект приказа, в котором говорится, что оба певческих коллектива станут частью нового художественного образования — Российского центра хорового искусства. В Министерстве NEWS.ru сообщили, что такой документ не существует, а в капелле имени Юрлова информацию о планах по объединению назвали домыслами и слухами. Более того, сам Дмитряк в разговоре с NEWS.ru заявил, что не существует никаких задокументированных указаний на эту тему.

Разговоры о возможном объединении Государственного хора имени Свешникова с капеллой имени Юрлова начались сразу же после того, как их возглавил один и тот же человек. Как ранее писал NEWS.ru, приказ о прекращении трудового договора с руководителем ФГБУК «Государственный академический русский хор имени А.В. Свешникова» Евгением Волковым был подписан министром культуры Владимиром Мединским 30 декабря 2019 года. А уже на следующий день, 31 декабря на эту должность «по совместительству на 0,5 ставки» назначили худрука Государственной академической хоровой капеллы России имени А.А. Юрлова Геннадия Дмитряка.

Официально о смене руководства в прославленном коллективе стало известно только 12 января. Тогда же там выразили опасения, что под предлогом «экономической неэффективности» хор Свешникова в будущем могут объединить с капеллой имени Юрлова, что приведёт к потере самобытности, основанной на непрерывной линии преемственности свешниковской школы. Однако в ходе представления Геннадия Дмитряка коллективу Госхора руководитель профильного департамента Минкультуры Оксана Косарева подчеркнула, что увольнение бывшего художественного руководителя Евгения Волкова произошло в результате комплексной проверки, и что два коллектива будут сохранены.

Владимир Мединский Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В то же время в недрах Министерства, ещё возглавляемого Владимиром Мединским, полных ходом шла проработка вариантов объединения. Так, NEWS.ru ознакомился с содержанием письма на имя экс-министра, подписанного Геннадием Дмитряком. В нём, в частности, слияние хора Свешникова с капеллой Юрлова называется «оправданным, целесообразным и своевременным», так как «восстановление Госхора будет нерентабельно и не выполнимо ни с финансово-экономической, ни с художественной точек зрения».

Исполнительный директор Капеллы Евгения Хлынова в разговоре с NEWS.ru назвала всю информацию о возможном слиянии «слухами и домыслами, которыми кто-то хочет педалировать из-за смены художественного руководителя».

Сам Геннадий Дмитряк заявил NEWS.ru, что «информация ложная и подаётся с намерениями, которые далеки от заботы об этих коллективах».

Я не могу ни подтверждать, ни опровергать эту информацию. Я работаю сейчас в обоих этих коллективах, веду их, больше мне нечего сказать, — подчеркнул он.

По его словам, не существует никаких документов на эту тему.

Однако в ведомстве прорабатывался вопрос о создании на базе обоих коллективов совершенно нового Российского государственного центра хорового искусства. В проекте приказа, с которым также ознакомился NEWS.ru, говорилось о реорганизации путём слияния в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству на 2020 год. Предполагалось, что контроль за исполнением данного документа будет возложен на замминистра Павла Степнова, а подписать бумагу должен был ещё Мединский. В пресс-службе Минкультуры в свою очередь NEWS.ru заявили, что «такой приказ отсутствует».

Над текстом также работала Виктория Немис.