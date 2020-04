Группа The Strokes запустила шоу о темах, в которых «ничего не понимает»

https://static.news.ru/photo/751b17d4-7a68-11ea-933c-fa163e074e61_660.jpg Джулиан Касабланкас Фото: Richard Isaac/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Участники американской группы The Strokes запустили ток-шоу, в котором обсуждают темы, в которых ничего не понимают. Музыканты запустили его, находясь в изоляции из-за пандемии коронавируса.

Проект, выходящий на YouTube-канале коллектива, получил название 5guys talking about things they know nothing about («Пятеро парней обсуждают вещи, в которых ничего не понимают»).

Привет, узники Земли. Как и многие другие, мы, в основном, сидим дома в одиночестве. Нам хотелось проверить связь с остальными, и мы придумали одну штуку с пиратским радио для выпуска нашего нового альбома (мы планировали всё сделать при личной встрече друг с другом), но устроили видеочат, — говорится в описании первого выпуска шоу.

Первый выпуск артисты посвятили обсуждению сидения взаперти и последним новостям.

