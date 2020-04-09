Группа The Strokes запустила шоу о темах, в которых «ничего не понимает»

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Американский рэпер Канье Уэст планирует организовать службу во время празднования Пасхи. Она пройдёт в онлайн-формате из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Уэст проведёт мероприятие со своим госпел-хором Sunday Service, сообщает Hypebeast. К ним присоединится телепроповедник Джоэл Остин, который выступит в Лос-Анджелесе, а его речь будет транслироваться в мегацеркви «Лейквуд», основанной им...