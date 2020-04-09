Группа The Strokes запустила шоу о темах, в которых «ничего не понимает»

Участники американской группы The Strokes запустили ток-шоу, в котором обсуждают темы, в которых ничего не понимают. Музыканты запустили его, находясь в изоляции из-за пандемии коронавируса.
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Привет, узники Земли. Как и многие другие, мы, в основном, сидим дома в одиночестве. Нам хотелось проверить связь с остальными, и мы придумали одну штуку с пиратским радио для выпуска нашего нового альбома (мы планировали всё сделать при личной встрече друг с другом), но устроили видеочат, — говорится в описании первого выпуска шоу.
Первый выпуск артисты посвятили обсуждению сидения взаперти и последним новостям.
Как писал NEWS.ru, американский музыкант, актёр, комик и писатель Генри Роллинз выпустил радиошоу об изоляции, которое длится четыре часа. Он записал его, сидя взаперти дома из-за пандемии коронавируса.
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