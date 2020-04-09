Генри Роллинз выпустил 4-часовое радиошоу об изоляции

https://static.news.ru/photo/89885c44-7a4b-11ea-a85d-fa163e074e61_660.jpg Генри Роллинз Фото: SXSW 2015 Sandy Carson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский музыкант, актёр, комик и писатель Генри Роллинз выпустил радиошоу об изоляции, которое длится четыре часа.

Эфир The Cool Quarantine вышел на станции KCRW калифорнийского города Санта Моника. Роллинз записал его, сидя взаперти дома из-за пандемии коронавируса.

В программе артист, среди прочего, разговаривает о музыке. Он обсуждает детали альбомов и рассказывает истории о музыкантах.

Генри Роллинз известен как путешественник, который любит отправляться в экстремальные туры по тем местам, которые редко посещают рядовые туристы, поэтому сидение дома для него — больная тема.

Как писал NEWS.ru, американский режиссёр и сценарист Сет Макфарлейн выпустил подкаст о коронавирусе с персонажами Стьюи и Брайаном своего мультсериала «Гриффины». Как и в шоу, он сам озвучил героев.