Генри Роллинз выпустил 4-часовое радиошоу об изоляции

Американский музыкант, актёр, комик и писатель Генри Роллинз выпустил радиошоу об изоляции, которое длится четыре часа.
Эфир The Cool Quarantine
В программе артист, среди прочего, разговаривает о музыке. Он обсуждает детали альбомов и рассказывает истории о музыкантах.
Генри Роллинз известен как путешественник, который любит отправляться в экстремальные туры по тем местам, которые редко посещают рядовые туристы, поэтому сидение дома для него — больная тема.
Как писал NEWS.ru, американский режиссёр и сценарист Сет Макфарлейн выпустил подкаст о коронавирусе с персонажами Стьюи и Брайаном своего мультсериала «Гриффины». Как и в шоу, он сам озвучил героев.
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