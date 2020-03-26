https://static.news.ru/photo/00c88e46-6f7f-11ea-beef-fa163e074e61_660.jpg Фото: macfarlaneseth/instagram.com

Американский режиссёр и сценарист Сет Макфарлейн выпустил подкаст с персонажами Стьюи и Брайаном своего мультсериала «Гриффины». Как и в шоу, он сам озвучил героев.

По сюжету Брайан и Стьюи решили выпустить запись своей беседы, потому что находятся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Макфарлейн выложил подкаст в Instagram.

Опубликованная аудиозапись сопровождается изображениями персонажей в медицинских масках. Во время беседы они рассуждают о том, как мир планирует справиться с распространением COVID-19.

Как писал NEWS.ru, российский режиссёр Кирилл Серебренников, который провёл полтора года под домашним арестом, дал десять советов о том, как лучше провести время, сидя дома во время пандемии коронавируса.