Американский режиссёр и сценарист Сет Макфарлейн выпустил подкаст с персонажами Стьюи и Брайаном своего мультсериала «Гриффины». Как и в шоу, он сам озвучил героев.
По сюжету Брайан и Стьюи решили выпустить запись своей беседы, потому что находятся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Макфарлейн
Опубликованная аудиозапись сопровождается изображениями персонажей в медицинских масках. Во время беседы они рассуждают о том, как мир планирует справиться с распространением COVID-19.
Как писал NEWS.ru, российский режиссёр Кирилл Серебренников, который провёл полтора года под домашним арестом, дал десять советов о том, как лучше провести время, сидя дома во время пандемии коронавируса.
Добавьте наши новости в избранные источники