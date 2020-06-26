Группа Slaves из США откажется от названия из-за расистского контекста

https://static.news.ru/photo/2aabdf64-b7ab-11ea-9fc0-fa163e074e61_660.jpg Фото: SLAVESOFFICIAL/twitter.com

Американская группа Slaves («Рабы») объявила, что откажется от своего названия. Музыканты решили придумать себе другое имя из-за «негативной расовой коннотации» слова.

7 августа группа выпустит последний альбом с нынешним названием. Пластинка получила название To Better Days.

Артисты заявили, что после выхода альбома они не только начнут выступать под другим именем, но изменят свой звук.

Название Slaves было задумано как отсылка к нашей битве с наркозависимостью в прошлом. К идее, что мы порабощены нашими пристрастиями и демонами, — объяснили музыканты.

В Великобритании также существует группа Slaves, которая появилась в 2012 году, за два года до образования Slaves из США. К 2014 году британцы уже успели приобрести популярность, однако американские коллеги выпустили свой дебютный альбом на год раньше.

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