Группа Korn отложила российские концерты из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/80c3fe96-b9fd-11ea-bb0f-fa163e074e61_660.jpg Группа Korn Фото: Hector Acevedo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская группа Korn перенесла свои российские концерты на 2021 год. Решение связано с запретами на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Изначально коллектив должен был выступить в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге 28 июня, и на «ВТБ Арене» в Москве 30 июня. Теперь музыканты дадут представления на тех же площадках 27 июня в столице и 29 июня в Петербурге, сообщили организаторы.

Всемирно известная мультиплатиновая ню-метал группа возвращается в Россию в июне 2021 года со стадионными шоу в поддержку альбома The Nothing, — говорится в сообщении.

Альбом The Nothing группа Korn выпустила в сентябре 2019 года. Это 13-я по счёту пластинка коллектива.

Ранее британская группа alt-J перенесла свои российские концерты на 2021 год из-за пандемии COVID-19. Мероприятия пройдут в питерском клубе «Морзе» 13 июля и в московском Adrenaline Stadium 14 июля, писал NEWS.ru.