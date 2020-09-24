Группа «Кино» перенесла концерты из-за пандемии коронавируса

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Заслуженная артистка РФ Наташа Королёва, оказавшаяся в центре скандала из-за «измены Тарзана», получила новый удар. Певица осталась без гонорара за концерт, который должен был состояться в Подмосковье.

Об этом сообщает «Собеседник». Издание отмечает, что в Егорьевске 22 сентября планировался сольный концерт Королёвой, первый для неё после введения в стране ограничений на массовые мероприятия из-за коронавируса. Однако фееричное...