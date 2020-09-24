Группа «Кино» перенесла концерты из-за пандемии коронавируса

Рок-группа «Кино» перенесла запланированные ранее концерты на 2021 год. Об этом музыканты сообщили в видеообращении.
Этой осенью нельзя будет проводить такие большие концерты, как мы запланировали. Поэтому мы вынуждены их перенести, — говорится в заявлении коллектива в YouTube.
Музыканты отметили, что откладывали решение сколько могли, однако сейчас точно понятно, что этой осенью нигде нельзя будет проводить мероприятия на десять тысяч зрителей.
Согласно обновлённому расписанию, выступления коллектива пройдут с февраля по июнь 2021 года в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Минске, Киеве и Риге.
Группа «Кино», чей лидер Виктор Цой погиб в автокатастрофе в 1990 году, решила воссоединиться в 2019 году по инициативе сына Цоя Александра. Около двух лет музыканты готовились к концертам. Как они сообщают в соцсетях, основой выступлений станет голос Цоя, оцифрованный с оригинальных многоканальных записей «Кино».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен