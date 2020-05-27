Группа Gorillaz выпустит собственную книгу

Британская «виртуальная» группа Gorillaz объявила о выходе книги о себе. Таким образом коллектив решил отметить своё 20-летие.
В 120-страничное издание под названием Gorillaz Almanac вошли игры, комиксы, головоломки, а также ранее не публиковавшиеся иллюстрации художника и одного из лидеров группы Джейми Хьюлетта. Обложку книги артисты представили в соцсетях.
Публикация выпущена в трёх видах: стандарт, делюкс и суперделюкс. К последней версии прилагается диск с песнями коллектива. На сайте сейчас доступен предзаказ, однако на странице указано, что все копии «супер делюкс» уже распроданы. Книга официально поступит в продажу 20 октября.
Ранее Gorillaz опубликовали клип, анимационные участники которой вышли на борьбу с коронавирусом. Видео стало сопровождением к новой песне под названием Aries, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен