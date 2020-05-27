Группа Gorillaz выпустит собственную книгу

https://static.news.ru/photo/5f6a2154-a007-11ea-9eae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Iris Edinger/imago stock&people/Global Look Press

Британская «виртуальная» группа Gorillaz объявила о выходе книги о себе. Таким образом коллектив решил отметить своё 20-летие.

В 120-страничное издание под названием Gorillaz Almanac вошли игры, комиксы, головоломки, а также ранее не публиковавшиеся иллюстрации художника и одного из лидеров группы Джейми Хьюлетта. Обложку книги артисты представили в соцсетях.

Публикация выпущена в трёх видах: стандарт, делюкс и суперделюкс. К последней версии прилагается диск с песнями коллектива. На сайте сейчас доступен предзаказ, однако на странице указано, что все копии «супер делюкс» уже распроданы. Книга официально поступит в продажу 20 октября.

Ранее Gorillaz опубликовали клип, анимационные участники которой вышли на борьбу с коронавирусом. Видео стало сопровождением к новой песне под названием Aries, писал NEWS.ru.